Özilhan, kamera karşısında!

İpekyol’un 2023-24 Sonbahar-Kış Koleksiyonu reklam filmi için kamera karşısına geçen Yasemin Özilhan, gece ve gündüz farklı mekanlarda yaşayan bir kadının kurgusal bir akıştan cesur, dinamik ve yenilikçi tarzını kendine özgü stiliyle yansıttığı gerçek dünyaya yolculuğunu kamerlar önünde betimledi. Kadınların ilham kaynağı olan moda tutkunu Yasemin Hanım, çekimlerde eğlenceli anlar geçirdi. İpekyol 2023-24 Sonbahar-Kış Koleksiyonu deri, rugan, transparan, örme, süet görünümlü kumaşlarla zamansız stilin öncülüğünü bu sezonda da sürdürüyor. Tüylü ve yumuşak dokulu kumaş detayların kullanıldığı kısa montlar, kahverengi tonlarında gömlek ve pantolon takım, siyah deri peplum bluz ve flare pantolon ile rugan midi etek koleksiyonun dikkat çeken stilleri arasında yerini alıyor.