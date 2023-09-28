Cem '2' yaşında...

Genç iş insanı Kaan Demirağ ve Aslışah Alkoçlar çifti, oğulları Cem'in 2. yaşını ailece bir araya gelerek kutladılar. Kutlamaya ailelerini ve yakın dostlarını çağıran Demirağ çifti oğullarıyla birlikte pasta kesip eğlendiler. Doğum günününe katılan Aslışah Hanımın ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan, doğum gününden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Neslişah Hanım, instagram hesabına; "Canım Cemo’m iyiki doğmuşsun… Teyze anne yarısı derler kesinlikle katılıyorum. Seni çok seviyoruz. Aile her şeydir" yazdı. Aslışah Alkoçlar Demirağ'da partide çekildiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.