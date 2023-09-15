Erbil'den 'Seçmeler' sergisi...

Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Prof. Devrim Erbil’in küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Seçmeler’’ sergisini DG Art Project’te sanatseverlerle buluşturdu. Resimlerinde konu olarak İstanbul’u, şehrin mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Erbil'in doğa soyutlamalarını ve Anadolu çeşitlemelerini aktardığı büyük tuval çalışmalarına da yer verdiği sergide sanatçı, ülkemizde dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halıları da kendine özel yarattığı etkiyle koleksiyonerlerinin beğenisine sunacak.

Onur AYDIN