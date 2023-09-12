Anlamlı gece...

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübünün, yeni sezonda yanında olacağı sponsorlarıyla özel bir organizasyonda bir araya geldi. Yeni sezona birlikte merhaba diyen kulüp üyeleri ve Ali Koç Kuruçeşme Divan’da düzenlenen organizasyona Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile kulüp profesyonelleriyle birlikte bir gece geçirdi. Özel gecede antrenörlerimiz ve sporcularımız da yer aldı. Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, gecenin açılış konuşmasını gerçekleştirirken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da sponsorlara teşekkür plaketlerini takdim etti. Plaketlerinin ardından kısa bir konuşma yapan Ali Koç, kulübe katkı sağlayan ve organizasyona katılan tüm iş ortaklarına teşekkür etti. Organizasyonun sonunda Koç, şarkılarıyla geceye damga vuran Hande Yener’e imzalı forma hediye etti.