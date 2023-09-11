Aşıklar İstanbul'a döndü

Geçtiğimiz gün Bodrum'da bir arkadaşının düğününe katılan genç iş insanı Hakan Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel, İstanbul'a döndü. Aşıklar, havaalanında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ve yakın arkadaşının en mutlu gününde yanında olmak için Bodrum'a gittiklerini ifade etti. Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Sabancı ile Erçel, gazetecilerin 'evlilik' sorularına ise "Teşekkür ederiz" yanıtını vermekle yetindi. İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti. İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

Volkan ÖZDEMİR