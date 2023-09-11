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Aşıklar İstanbul'a döndü

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel havaalanında objektiflere yansıdı.

Giriş: 11 Eylül 2023 Pazartesi
Aşıklar İstanbul'a döndü

Geçtiğimiz gün Bodrum'da bir arkadaşının düğününe katılan genç iş insanı Hakan Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel, İstanbul'a döndü. Aşıklar, havaalanında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ve yakın arkadaşının en mutlu gününde yanında olmak için Bodrum'a gittiklerini ifade etti. Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Sabancı ile Erçel, gazetecilerin 'evlilik' sorularına ise "Teşekkür ederiz" yanıtını vermekle yetindi. İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti. İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

Volkan ÖZDEMİR

Hakan Sabancı Hande Erçel HAVAALANI BODRUM istanbul

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