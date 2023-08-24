Bodrum'da şık davet...

Arcon Kozmetik’in markalarından Japonya'nın premium cilt bakım markası Sensai, en yeni teknolojik ilerlemeler ışığında geliştirilen Ultimate Anti-Age serisini önceki gün Bodrum Caja By Max Royal Otel’in Rada Restaurantı’nda gerçekleşen davetle tanıttı. Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğindeki davette marka yenilenen ürününü davetlileriyle buluşturdu. Davette markanın 2016 yılında Nobel Tıp Ödülü ile taçlandırılan bilimsel bir keşfin ışığı altında formüle edilen yeni Ultimate anti-age cilt bakımlarından ve markanın felsefesinden bahsedildi. Davete iş ve cemiyet hayatından katılan isimler arasında; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Nuran Erçil, Asuman Şener, Nergis Pekuysal vardı.