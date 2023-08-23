Özilhan'ın wakeboard keyfi

Yaz aylarını ailesiyle birlikte Kaplankaya'da geçiren Yasemin Özilhan, yeni merakını sosyal medya hesabından paylaştı. Su sporlarına yönelen Özilhan, denizde wakeboard yaptığı adrenalin dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ayaklarında sörf tahtasıyla sürat teknesi tarafından çekilen Yasemin Hanım, dengesini kaybetmemek için çaba gösterdi. Denizde keyifli bir şekilde ilerleyen Yasemin Özilhan daha sonra dengesini kaybederek denize daldı. Özilhan'ın bu eğlenceli anları takipçilerinden tam not aldı.