Tatil devam ediyor...

Yazı ailece yurtdışında geçiren genç iş insanı Hikmet Albayrak, eşi Alpin Albayrak, ailece Amerika'da. Albayrak ailesi oğulları Kaan ve Kerim ile bol bol gezerek eğlenceli saatler geçirdiler. Yakın dostlar Maya Portakal Bitargil ve Melisa Von Faber Castell birlikte çıktıkları tatilden kareleri yayınladılar. Beraber sergilere katılan iki yakın arkadaş otelde de birlikte dinlendiler. Yaz aylarını genellikle Ege'de geçiren Evelize Kosif, eşi Hakan Kosif'le keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Pınar Sabancı ise elinde valiziyle verdiği pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ailece Marmaris'te olan İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ile eşi Emel Ayaydın ve çocukları ile tatil yapıyor. Aynı zamanda evlilik yıl dönümlerini de kutlayan Nejdet-Emel Ayayın çifti romantik bir tatil geçirdiler.