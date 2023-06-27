Güncel

Deniz, kum, güneş...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları tatilde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardılar.

Giriş: 27 Haziran 2023 Salı
Deniz, kum, güneş...

Tatil sezonunu açan cemiyet hayatının ünlü simaları sahilleri doldurdu. Kimileri teknede kimileri de ünlü plajlarda deniz ve güneşin keyfini çıkarttı. Neslişah Alkoçlar Düzyatan kumsalın keyfini oğlu ve kızıyla birlikte çıkartırken kız kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ'ında tercihi sahiller olmuştu. Derin Mermerci ise kısa tatilde ünlü koylarda serinlemeyi tercih edenlerdendi. Şebnem Çapa ise eşiyle birlikte Yunanistan'da tatil yaptı. Tekneden denize atlayan Çapa, serin sularda yüzdükten sonra bol bol güneşlendi. Bettina Machler müdavimi olduğu tekne tatillerinden birine çıktı. Yüzmeyi çok seven adrenalin tutkunu Machler, tekneden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

deniz tatil güneş tekne sahil

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Deniz, kum, güneş...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları tatilde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardılar.
Güncel Sabancı 'Milano'da eğlendi

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Pınar Sabancı, dünyaca ünlü müzik grubunun konserine giderek Milano'da eğlendi.

Magazin Hattı GülümseSEN Şenliği

Kansersiz Yaşam Derneği’nin (KAYD) kanser hastası çocuklar ve aileleri için geleneksel olarak her yıl düzenlediği GülümseSEN Bahar Şenliği, önceki gün Kemerburgaz etkinlik alanında gerçekleşti.

Magazin Hattı Kavak: 'Bayramların kıymetini bilelim'

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Kurban Bayramı'nı kutlayarak mesajı yayınladı.

Magazin Hattı Eşine sürpriz doğum günü...

Ediz Tuncay eşi Berna Tuncay'ın yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladı.

Güncel Yakın dostlar Göcek'te...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman yakın dostu Beyza Uyanoğlu ile Göcek'te bir araya geldi.
Magazin Hattı Bodrum'da açılış

Tasarımcı Begüm Khan’ın Bodrum butiği, Lucca Beach’te, şık davetle açıldı
Güncel Ailece tatil eğlencesi

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Melda-Sinan Kosif çifti ailece tatile çıktı.
Güncel 'Yaşayan en şanslı adamım'

Mila Kunis ile 2015'te evlenen ve Wyatt ve Dimitri adında iki tane çocuğu bulunan Ashton Kutcher, yaptığı bir paylaşımla eşine olan aşkını ilan etti: Yaşayan en şanslı adamım
Güncel Bayram yolcuları...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Kurban Bayram tatilini geçirmek için İstanbul'dan ayrıldılar.
Güncel Hakko'ya tatlı uyarı...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko'yu sevgilisi Selin Yağcıoğlu, Hakko'nun yazım kurallarına uymaması dolayısıyla tatlı bir dille eleştirdi
Davetler Şık açılışa özel davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları açılışta bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.