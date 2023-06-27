Deniz, kum, güneş...

Tatil sezonunu açan cemiyet hayatının ünlü simaları sahilleri doldurdu. Kimileri teknede kimileri de ünlü plajlarda deniz ve güneşin keyfini çıkarttı. Neslişah Alkoçlar Düzyatan kumsalın keyfini oğlu ve kızıyla birlikte çıkartırken kız kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ'ında tercihi sahiller olmuştu. Derin Mermerci ise kısa tatilde ünlü koylarda serinlemeyi tercih edenlerdendi. Şebnem Çapa ise eşiyle birlikte Yunanistan'da tatil yaptı. Tekneden denize atlayan Çapa, serin sularda yüzdükten sonra bol bol güneşlendi. Bettina Machler müdavimi olduğu tekne tatillerinden birine çıktı. Yüzmeyi çok seven adrenalin tutkunu Machler, tekneden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.