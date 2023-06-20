Özilhan şampiyonluğu kutladı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan tuttuğu Anadolu Efes takımının şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Oynadıkları maçlarla kıyasıya bir mücadale veren Anadolu Efes'i tribünlerde yalnız bırakmayan Anadolu Holding'in genç veliahtı İzzet Özilhan ile eşi Yasemin Özilhan şampiyonluk kupasını da oyuncular ve dostlarıyla birlikte kaldırdılar. Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmasından sonra basketbolcular takım arkadaşlarıyla birlikte kupalı pastalarını kestiler. Yasemin Özilhan, 16. Basketbol Süper Ligi Şampiyonluğunu elde eden takımın coşkusunu sosyal medya hesabından paylaşarak tebrikleri kabul etti.