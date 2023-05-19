İstanbul Modern'e özel ziyaret

Geçtiğimiz hafta İstanbul Modern'in yeni binasının açılışını yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve iş insanı Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yeni müzede ağırladı. İş insanı Ferit Şahenk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da aralarında bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan, kültür ve sanatta dev adımlar atıldığını belirterek, 'İnanıyorum ki dünya İstanbul'u, İstanbul Modern'le çok daha farklı şekilde tanıyacaktır, tanışacaktır. dedi.