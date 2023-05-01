İstanbul'da koştu...

Spor İstanbul tarafından World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) ile düzenlenen 18. İstanbul Yarı Maratonu'nda cemiyet hayatının ünlü ismi Zeynep Üstnel de koştu. Tarihi Yarımada'da 12 bin 300 kişi ile en kalabalık startını veren 18. İstanbul Yarı Maratonu'nu koşarak tamamlayan Üstünel, gururlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Her yıl koşu etkinliklerinde boy gösteren Zeynep Hanım, bu yılda farkındalık yaratmak için maratonu tamamladı. 500'den fazla Spor İstanbul gönüllüsünün görev yaptığı etkinlikte, yardımseverlik için koşan bin 500 katılımcı 4 milyon 500 bin TL'lik bağış toplanmasını sağladı. Etkinlik, dereceye giren sporcular için gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi.