Sabancılar'dan 'bebekli' poz!

Haftalardır kulislerde anne ve baba olacakları konuşulan iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı geçtiğimiz hafta çıkan haberleri doğrulamış bebek beklediklerinin müjdesini HT Kulüp'e vermişti. Eşiyle birlikte ilk kez hamile pozu veren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu. 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı mutlu karelerini nazar boncuğu koyarak 3 notuyla yayınladı. Hacı Sabancı’yla hayatını birleştiren Nazlı Sabancı’nın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünü 2022 yılının unutulamayan düğünlerinden olmuştu.