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Sabancı: 'Türk kadını ekonominin ve sosyal hayatın içinde'

Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam eden iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan; 'Türk kadını ekonominin ve sosyal hayatın içinde' dedi.

Giriş: 07 Mart 2023 Salı
Sabancı: 'Türk kadını ekonominin ve sosyal hayatın içinde'

Perakende, sağlık, turizm ve e-ticaret sektörlerindeki çalışmalarıyla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam eden iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan; başarı öyküsünü, hayallerini ve Shopsa girişimiyle kadın üreticileri pazara kazandırma çalışmalarını bir dergiye verdiği özel röportajda anlattı. "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; kadının örgütlenme ve eşit yaşam hakkını, onların ne kadar fedakâr, cefakâr, kutsal, olduklarını ifade eder” açıklamasında bulunan Demet Sabancı Çetindoğan “Türkiye’nin, dünya standardında başarılar elde etmiş birçok kadını var. Türk kadını artık ekonominin ve sosyal hayatın içinde kendine yeni bir yer açmıştır. Üniversitelerimizde, özel işletmelerde, devlet kurumlarında kadınlarımız, erkeklerimizle yan yana çalışmaya ve üretmeye her gün biraz daha fazla katılmaktadır. Modern Türkiye’nin teminatı da işte budur. O güçlü kadınlar; güçlü, özgür çocuklar yetiştirecek, o özgür çocuklar da yarınlarımızı daha aydınlık yapacaktır. Kadın varsa umut var, kadın varsa güç var demektir” dedi.

Demet Sabancı Çetindoğan kadınlar günü

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