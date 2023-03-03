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Boyner'den kadın dayanışması!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara mesaj verdi.

Giriş: 03 Mart 2023 Cuma
Boyner'den kadın dayanışması!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir mesaj yayınlayan, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner kadınların ve çocukların yanındayız dedi. 2009 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için iletişim kampanyaları hazırlayan Boyner, ülkemizde yaşanan deprem felaketinde mağdur olan depremzede kadınlar ve çocuklar için 14 adet rehabilitasyon merkezini açarak kadınların ve çocukların koşullarını iyileştirmeye ve en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Ümit Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü moryerleşke

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