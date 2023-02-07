Türkiye kenetlendi!

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde mağdur olan depremzeler için tüm spor camiası bir araya gelerek kenetlendi. 4 büyükler başta olmak üzere çok sayıda kulüp yardım kampanyaları başlattı. Depremden etkilenen bölge halkının acil yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'Görüntüleri gördükçe içim içimi yiyor. Öyle bir noktaya geldik ki, bütün enerjimizi o bölgeye yoğunlaştırmamız lazım. Trabzonspor Kulübü olarak, ilk etapta TS Club'larda ne kadar kışlık ürün; bere, atkı, battaniye varsa tamamen boşalttık. Hepsini afet bölgesine ulaştıracağız' dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ihtiyaç malzemeleri toplama merkezine dönüştürülen Nef Stadı'ndaki çalışmaları bizzat takip etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sosyal medya hesabından yardım malzelerini paylaştı. Dört büyüklerin çok sayıda taraftarı, yardım malzemelerinin toplandığı statlarda gönüllü olarak çalıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kızı Mina ile yardım için Beşiktaş Stad'ında hazır bulunurken Murat Kılınç, Barış Dillioğlu da özel olarak İzmir ve İstanbul'dan yardım gemilerini kaldırdı. Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Emre Kocadağ ve Ali Bayraktar da koordinasyon merkezinde çalışmalara Umut Tahir Güneş ile birlikte destek oldular. Yapılan yardım İskenderun, Adıyaman ve Hatay'a ulaştırılacak.