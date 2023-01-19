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Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu!

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene yedincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.  

Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe
Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu!

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene yedincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar” temasıyla iki yıl aradan sonra ilk kez fiziksel ortamda, Sabancı Center’da düzenlenen yarışmanın ödül töreni; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Yarışma, genç sanatçılar tarafından yoğun ilgi görürken finale kalan 11 eser arasında birincilik ödülünün sahibi ‘Kız Evi’ filmiyle yönetmenler Ece Akın ve Mustafa Solmaz’ın oldu. Ece Akın ve Mustafa Solmaz’a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti. Yarışmanın ikincisi ‘Peki Bu Kadın Kim?’ filminin yönetmeni Dilşad Demir’e ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verirken, üçüncü olan ‘Çamaşır İpi’ filminin yönetmeni Hüseyin Urçuk’a ödülü yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Bu yıl ikinci kez verilen Sosyal Etki Ödülü’nün sahibi ise ‘Çiçek Açar’ filmiyle Süheyla Noyan oldu. ‘Balık Tutmak İstiyorum’ filmiyle Melihat Ağgül ve ‘Örüntü’ filmiyle Erkan Selçin de mansiyon ödülü kazandı. Ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın temasını “Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar” olarak belirlediklerini ve bu yıl yarışmaya başvuru yapan kadın yönetmen sayısında rekor kırıldığını aktaran Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Yarışmamızda bu yıl belirlediğimiz tema olan ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar’, Sabancı Vakfı olarak en önemli konularımızın başında geliyor. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar sorunu, son yıllarda tüm dünyanın özellikle de ülkemizin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Bizler bu sorun karşısında harekete geçerken, sanatın dönüştürücü gücünü de yanımıza alarak, Kısa Film Yarışması’nın bu yılki temasını ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar olarak belirledik. Ne mutlu ki sinemacıların bu meseleyi benimsediğini ve çok iyi işlediğini gördük. Bu yıl Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na başvuru yapanların yarısı kadın yapımcı ve yönetmenlerden oluşuyor. Bu da yarışmanın başladığı 2016 yılından bu yana, cinsiyet eşitliğine en çok yaklaştığımız oran olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca finalist 11 filmin 7’sinin yönetmeninin kadın olmasını da sevindirici bir gelişme olarak görüyor ve bununla gurur duyuyorum. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması kapsamında başvuru ve değerlendirme sürecinde gördüğümüz potansiyel, geleceğimiz için bizlere umut veriyor. Bu yarışmanın genç sinemacılar için bir basamak olmasını ve onlara yepyeni kapılar aralamasını gönülden diliyorum.” dedi.

Onur AYDIN

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