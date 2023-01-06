Güncel

Güral'a Turizmde Başarı Ödülü!

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, beşinci kez düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nde Turizmde Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Giriş: 06 Ocak 2023 Cuma
Güral'a Turizmde Başarı Ödülü!

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) kolaylaştırıcı olarak görev aldığı, ‘Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nin beşincisi gerçekleşti. İş dünyası temsilcilerinin, sivil toplum liderlerinin, sanatçıların, akademisyenlerin ve medya mensuplarının jüri üyesi olarak katkı sağladığı ödül programında, farklı kategorilerde başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi. NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, 2023 yılı Kadın Girişimciler Ödülleri kapsamında “Turizmde Başarı” ödülünün sahibi oldu. “Cumhuriyetin 100. Yılında Dijitalleşen Dünyada Kadının Rolü” konusunun da ele alındığı törene katılarak Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten ödülünü alan Hediye Güral Gür, konuşmasında şunları kaydetti: ““Bu ödülü almaktan büyük bir şeref duydum. Porselen, seramik ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz ve yer aldığımız tüm sektörlerde en iyi olmak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın takdir edilmesi bize daha iyisini yapmak için güç veriyor. Ülkemiz hem doğal güzellikleri hem de lokasyonuyla eşsiz bir turizm potansiyeline sahip. Turizmimizin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi için birlikte gayret göstererek çok güzel başarılara imza atabiliriz. Bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Hediye Güral Gür NG Hotels

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Yeni koleksiyona tanıtım!

İş ve cemyet hayatının ünlü isimleri özel koleksiyonu mağazada inceledi.
Güncel Ailece bir arada!

Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve kız kardeşi Yosun Reza ile oğlu Alexander Reza gözde kayak merkezinde tatil yapıyor.
Güncel Güral'a Turizmde Başarı Ödülü!

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, beşinci kez düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nde Turizmde Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Güncel Oğluyla tatilde...

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli ve oğlu Yaman, kar sezonunu dağda açtılar.
Jet Set Ambrosio'nun deniz keyfi...

Meksika'da sıcak havanın ve denizin keyfini çıkaran Alessandra Ambrosio, denizde beyaz bikinisi ile objektif karşısına geçti.
Magazin Hattı Bilgin'den özel kutlama!

Arzu ve Galip Bilgin çifti evliliklerinde 3. yıllarını kutladılar.
Magazin Hattı Görkemli ödül gecesi!

Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri” gala gecesinde sektörün önde gelen isimleri bir yıl aranın ardından tekrar buluştu.

Güncel Boyner'in babaannelik sevinci!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner babaanne olmanın mutluluğunu yaşadı. Büyük oğlu Sinan Bolak ve eşi Ece Özyurt bebekleri Sera'yı kucaklarına aldılar.
Güncel Kamhi'nin cadde turu...

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, Nişantaşı'nda dolaştı.
Güncel Özkanca'ya hüzünlü veda!

Borsa Restorantları gibi birçok markanın sahibi Rasim Özkanca sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel İş ve siyaset dünyası cenazede buluştu!

İş, siyaset ve cemiyet hayatının tanınmış simaları iş insanı Rasim Özkanca'ya veda etti.

Davetler Yeni yıla özel davet!

İnteraktif eğitim platformu düzenlediği geceyle iş ve cemiyet hayatının ünlü simalarını bir araya getirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.