Güral'a Turizmde Başarı Ödülü!

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) kolaylaştırıcı olarak görev aldığı, ‘Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nin beşincisi gerçekleşti. İş dünyası temsilcilerinin, sivil toplum liderlerinin, sanatçıların, akademisyenlerin ve medya mensuplarının jüri üyesi olarak katkı sağladığı ödül programında, farklı kategorilerde başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi. NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, 2023 yılı Kadın Girişimciler Ödülleri kapsamında “Turizmde Başarı” ödülünün sahibi oldu. “Cumhuriyetin 100. Yılında Dijitalleşen Dünyada Kadının Rolü” konusunun da ele alındığı törene katılarak Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten ödülünü alan Hediye Güral Gür, konuşmasında şunları kaydetti: ““Bu ödülü almaktan büyük bir şeref duydum. Porselen, seramik ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz ve yer aldığımız tüm sektörlerde en iyi olmak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın takdir edilmesi bize daha iyisini yapmak için güç veriyor. Ülkemiz hem doğal güzellikleri hem de lokasyonuyla eşsiz bir turizm potansiyeline sahip. Turizmimizin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi için birlikte gayret göstererek çok güzel başarılara imza atabiliriz. Bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”