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Kamhi'nin cadde turu...

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, Nişantaşı'nda dolaştı.

Giriş: 05 Ocak 2023 Perşembe
Kamhi'nin cadde turu...

Cemiyet yaşamının ünlü isimlerinden Cefi ve Yasemin Kamhi’nin küçük kızı Lara Kamhi önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Davetlerin görünen ismi Lara Kamhi, o ışıltılı davetlere veda ettiğini söyledi. Yıllar önce müzikal çalışmalar da yapan ve davetlerden davetlere giden Lara Kamhi uzun yıllar sonra yeniden görüntülendi. Artık sanatsal davetlere katıldığını söyleyen Kamhi “Evet beni her davette görüyordunuz, artık kendi işlerimle sanatla alakalı davetlerde yer alıyorum, ancak böyle yerlere çağrılırsam giderim, Işıltılı davetlere veda ettim, artık kendi sanat galerisi işlerimle meşgulüm, Kore’de bir sergi açacağım” açıklamasını yaptı.

Onur AYDIN

Lara Kamhi nişantaşı

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