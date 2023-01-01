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2023'e 'Merhaba' dediler!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, 2023'ü aile ve dostlarıyla birlikte karşıladılar.

Giriş: 01 Ocak 2023 Pazar
2023'e 'Merhaba' dediler!

2023'e ailesi ve dostlarıyla giren cemiyet hayatının ünlü isimleri, dün akşam tam anlamıyla eğlencenin dibine vurdu. Genç iş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yeni yılı evde ailece karşıladı. Pınar Talay ve eşi Murat Talay da oğullarıyla evde aile saadeti yaşadı. İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı'da yeni yılda dostlarını evinde ağırladı. Sabancı'nın davetine Sanem Tezman ve Selin Öztarhan katıldı. Melda-Sinan Kosif çifti çocuklarıyla birlikte keyifli bir yeni yıl kutlaması geçirdi. Cemiyet hayatının ünlü simalarından Derin Mermerci yeni yıla kızları ve sevgilisi Murat Aslan'la girerken ikinci bebeklerine kavuşmayı bekleyen Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ'da yeni yıla romantik pozlarıyla girdi. Nuri-Tuğba Develi çifti de yılbaşında ailece eğlenceli anlar geçirdi. Pelin Akın Özalp ve eşi Cem Baver Özalp 2023 yemekte karşılarken Beşiktaş Spor Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'da eşi ve çocuklarıyla birlikte güzel bir gece geçirdi. Sosyetenin diğer ünlü isimleri de yurt dışı ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde birbirinden eğlenceli partilerle 2023'e 'merhaba' dedi.

2023 yeniyıl 2022VEDA EĞLENCE

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