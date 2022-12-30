Anne-oğul yoga yaptı!

İş insanı Hakan Kosif'le evli olan Evelize Kosif, çocuklarından fırsat buldukça sosyal medyada zaman geçiriyor. Üç çocuğu olan Evelize Hanım, fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fırsat buldukça spor yapan ve kendini sağlıklı yaşama adayan Evelize Kosif eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmail etmiyor. Oğlu Theo'yu da küçük yaşta spora alıştıran Kosif, oğluyla birlikte hamak yogası yaptı. Oğlunun yoga yaparken fotoğraflarını çeken Kosif, mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı.