2022’nin düğünleri…

Her sene olduğu gibi 2022 yılı da birbirinden güzel düğünlere ve kavuşmalara sahne oldu. Muhteşem organizasyonlarla gözde mekanlarda gerçekleşen düğünler resmen hafızalara kazındı. Hayatını genç iş insanı Hacı Sabancı’yla birleştiren Nazlı Kayı’nın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünü 2022’nin unutulamayanlarından oldu. 2022 yılında mutluluğa adım atan çiftler arasında Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Ateş, Denizbank Şube Müdürlerinden Demet Tokgöz de vardı. Çift Raffles İstanbul’ da düzenlenen muhteşem bir nikah töreni ile mutluluğa evet dedi. İstanbul’da dünyaevine giren tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu ve Ahu Orakçıoğlu’nun oğulları Emir Orakçıoğlu ve Meysenaz Koser’in düğünüde akılda kalanlar arasındaydı. Serra Türker ise nişanlısı Mert Bayır ile mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. İş insanı Cem Hakko ve Bettina Machler çiftinin oğulları Can Hakko’da uzun yıllar birlikte olduğu nişanlısı Deniz Aktaş ile Bolu’da aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nikah masasına oturarak evlendiler. İş insanı Tal Garih ve Ceylan Hünal, ve Serra Kızıl-Oğuzhan Demir 2022 yılında evlenen isimlerden oldular.