2022’nin tarz ve şık kadınları!

Etkinlikler, organizasyonlar ve görkemli düğün törenleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Sene boyunca cemiyet hayatının modasever hanımları giyindikleri kıyafetlerle tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Büyüleyici tarzları ve ilham olan stilleriyleriyle Elif Dürüst, Suzan Sabancı Dinçer, Feryal Gülman, Şirin Yalçın Pervin Ersoy gibi birçok isim şıklıklarıyla göz dolduran isimlerden oldu. Yaz tatillerinde plaj şıklıkları, kışları faklı kombinleriyle iddiasını sürdüren sosyetik güzellerden Elif Dürüst, şık ve aynı zamanda tarz kombinleriyle farkını ortaya koydu. Çabasız şık görüntüsüyle her zaman beğenilen iş insanı Suzan Sabancı Dinçer ise 2022’de sosyal alanlarda pek gözükmese de katıldığı özel davetlerde de tarzının hakkını verdi. Stiliyle özgür, rahat bir tavır sergileyen Maya Portakal Bitargil bu sene de şıklığıyla hafızalara kazınan isimlerden biri oldu. Ünlü tasarımcıların özel kreasyonlarını üzerlerinde ustalıkla taşıyan Berrak Barut, Aylin Tahincioğlu ve Beyza Uyanoğlu da 2022’nin kombinleriyle unutulmaz isimlerinden oldular.