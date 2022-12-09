Güneştekin’den 'Yedigören’in Alfabesi' sergisi...

Ahmet Güneştekin Yedigören’in Alfabesi adlı sergisini sanatsever isimlerin beğenisine sundu. DG Art Project tarafından Piyalepaşa’da, Galeri Güneştekin Vakfı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen açılış sergisinde sanatçının mitoloji anlayışını gösteren farklı disiplinlerden çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergiye iş ve cemiyet hayatından, Ali Gürsoy, Ozan-Bahar Şer, Süleyman, Hasan ve Selim Kosif gibi birçok ünlü isim katıldı. Yedigören’in Alfabesi’nde sergilenen eserler sanatçının mitoloji anlayışını sofistike, kapsamlı ve zorlayıcı çeşitlilikte detaylandırdığı sembolizmle doludur. Güneştekin sembolleri düşünüşünün yapısal ilkesi olan mitolojiyle yorumlamakla kalmaz, onları dönüştürerek yenilerini de yaratır. Sembollerin bu göçü ve dönüşümü örüntülerinde, dili imgeleme dahil ettiği ve sarmal yapıları mitolojik imgelerle birleştirdiği eserlerinde ortaya çıkar.

Onur AYDIN