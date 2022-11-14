Ertek'e hüzünlü veda...

25 Ekim'de Tahiti açıklarında bulunan gezi teknesinden düşerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki iş insanı Dilek Ertek, gıyabında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'nde kılınan gıyabında cenaze namazının ardından tören son bulurken Ertek'in oğlu iş insanı Gökçe Atuk ise cenaze namazının ardından eşi Ceren Atuk ve aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine iş ve cemiyet dünyasından Dilek Sabancı, Faruk Süren, Buket-Hayrettin Taşdelen, Tansa Mermerci, Tansa Mermerci, Derin Mermerci, Burak Elmas gibi çok sayıda isim katıldı. Atuk Ailesi ise talihsiz kazayı basın açıklamasıyla duyurmuş ve elim kaza hakkında avukatları aracılığıyla, "Türkiye’de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co’nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk’un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu’nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek’i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti’de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek’in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete’ye gitmiştir. Dilek Ertek’in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete’de bulunan Adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermemiştir. Cenaze merasimi 11 Kasım'da gıyabında kılınacak cenaze namazıyla yapılacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Onur AYDIN