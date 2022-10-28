Dürüst'le, sanat sohbetleri devam ediyor...

Youtube'ta 'Sanatın Ruhu' isimli bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölümleri için kamera karşısına geçti. Sanatçıları konuk alarak sanat üzerine keyifli söyleşiler yapan Dürüst, çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak sanat tutkunlarını heyecanlandırdı. Sosyetenin ünlü ismi, yeni bölümü yayınlanacak programda başarılı film yapımcısı Muzaffer Yıldırım'ı İstanbul Sinema Müzesi'nde konuk etti. Dürüst, çekimlerden sonra eğlenceli kamera arkası görüntülerini de paylaşmayı ihmal etmedi.