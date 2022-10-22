Cemiyet hayatının en iyi anlaşan iki ismi Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile yakın dostu Beyza Uyanoğlu, İstanbul'da bir mekanda bir araya geldi. Geleneksel Türk motiflerini çağdaş sanatla birleştirerek birbirinden iddialı dekorasyon ürünlere imza atarak iş hayatlarında da ortak olan ikiliye Neslişah Hanımın annesi Gülşah Alkoçlar da eşlik etti. Birlikte sohbet edip kahvaltı ederek hasret gideren Beyza Uyanoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sohbet koyu olunca kahvaltı öğlene uzar, uzar" notunu düştü.