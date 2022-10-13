"Pazardan da alışveriş yapıyorum"

Yasemin Özilhan, önceki gün Ortaköy’de gerçekleşen bir lansmanda objektiflere poz verdi. Beyazlara bürünmüş haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Özilhan, gazetecilerin soruları üzerine; “Eskisi gibi artık çok alışveriş yaptığım söylenemez. Ekonomi anlamında geçtiğimiz bu zor günlerden dolayı bende bu anlamda harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor tabii. Lüks markalardan sadece alışveriş yapıyorum gibi bir durum söz konusu değil yeri geliyor pazardan da alışveriş yaparım” dedi.