Boğaz'da görkemli düğün!

İş insanı Engin Akın’ın oğlu Akın Holding Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Akın, önceki gün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli törenle Hazel Naz Fışkınlar ile dünyaevine girdi. Nuri-Engin Akın ve Hakan-Canan Fışınlar çiftlerinin çocukları Ahmet Akın ve Hazel Naz Fışkınlar'ın nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kıydığı törende; bakanlar, milletvekilleri, Nihat Özdemir, Ahmet Zorlu, Erhan Kamışlı gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de yer aldı. Konukların eğlendiği gecede Enbe Orkestrası ve Ajde Pekkan sahne alarak geceye renk kattılar.