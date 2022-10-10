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Boğaz'da görkemli düğün!

Genç iş insanı Ahmet Akın, Boğaz'da düzenlenen görkemli törenle Hazel Naz Fışkınlar'la dünyaevine girdi.

10 Ekim 2022 Pazartesi
Boğaz'da görkemli düğün!

İş insanı Engin Akın’ın oğlu Akın Holding Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Akın, önceki gün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli törenle Hazel Naz Fışkınlar ile dünyaevine girdi. Nuri-Engin Akın ve Hakan-Canan Fışınlar çiftlerinin çocukları Ahmet Akın ve Hazel Naz Fışkınlar'ın nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kıydığı törende; bakanlar, milletvekilleri, Nihat Özdemir, Ahmet Zorlu, Erhan Kamışlı gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de yer aldı. Konukların eğlendiği gecede Enbe Orkestrası ve Ajde Pekkan sahne alarak geceye renk kattılar.

Ahmet Akın Hazel Naz Fışkınlar

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