Hizmet İhracatı'na Sinerji Ve İşbirliği Çalıştayı!

Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde yer alan tüm hizmet sektörlerinin büyüklük ve potansiyelinin değerlendirilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesini ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi teminen Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve Sektör Komite üyelerinin katılımı ile ‘Hizmet İhracatçıları Çalıştayı’, Sapanca’da gerçekleştirildi. Hizmet İhracatçıları Çalıştayı’na kabinenin önemli bakanları da katılım sağladı. Çalıştayın birinci oturumu; Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın açılış konuşmaları ile başladı. Açılış oturumuna Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de katılım sağladı. Açılış oturumuna Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de katılım sağladı. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin bünyesinde bulunan 10 alt sektör ait komiteler arasında işbirliği ve sinerji yaratmakamacıyla yapılan çalıştaya NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Hediye Güral Gür'de katılarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan katkılarından dolayı plaket aldı.