Özilhanlar teknede!

İş insanı İzzet Özilhan ve eşi sosyetik güzel Yasemin Özilhan ailece lüks teknelerinde tatil yaptı. Hafta sonunu birlikte değerlendiren Özilhanlar kızları Emine ve Ela ile birlikte tekneyle açılarak denize girdi. Eşi ve kızlarıyla zaman geçiren Yasemin Hanım, eğlenceli günden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Eşi İzzet Beyle romantik karelerini yayınlayan Yasemin Özilhan, paylaşımına '40 ve hala güveniyorum... İyi ki' notunu düştü. Geçtiğimiz günlerde iş insanı İzzet Özilhan ile ayrılacakları iddia edilen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla boşanma iddialarını çürütmüştü.