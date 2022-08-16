Yazın renkli şıkları...

Rengarenk elbiseleri ve dünyaca ünlü markaların tasarımlarıyla davetlerde boy gösteren modaseverler hanımlar, özel ve desenli kıyafetlerle tercih ettikleri yaz renkleriyle objektiflere yansıyor. Yazın enerjisini üzerlerinde taşıyan cemiyet hayatının ünlü hanımları, kendilerine özgü tarzlarıyla dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü markaların sıkı takipçisi olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Nazlı Sabancı, Pınar Sabancı, Feryal Gülman gibi isimler yaz modasını davetlere taşıyor. Payet işlemelerin ve beyaz ile şık elbiselerin yoğun olduğu elbiselerle şıklığına şıklık katan sosyetenin ünlü hanımları, yaz aylarını rengarenk geçireceğe benziyor.