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Talihsiz kaza!

Genç iş insanı Hakan Sabancı'nın 3 yıldır kullandığı tekne önceki gün Bodrum'da battı.

10 Temmuz 2022 Pazar
Talihsiz kaza!

Densa Holding Yönetim Kurulu üyesi genç iş İnsanı Hakan Sabancı'nın 3 yıldır kullandığı tekne önceki gün Bodrum'da battı. Önceki gün Gündoğan Kızılburun mevkiinde rüzgarın etkisiyle çapa zinciri koparak batan teknenin genç iş insanı Hakan Sabancı'nın 3 yıldır tatillerini geçirdiği ingiliz bayraklı Allien isimli tekne olduğu öğrenildi. Kaza esnasında, tekne kiralama firmasına ait olan teknede olmayan Sabancı tekneyi son olarak geçtiğimiz hafta kız arkadaşı ile çıktığı tatilde kullanmıştı.

Onur AYDIN

Hakan Sabancı tekne Kaza BODRUM

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