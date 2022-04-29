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Bodrum'a yeni projeler...

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Nidapark Gayrimenkul’ün Bodrum Ofisi açılışı gerçekleştirdi

29 Nisan 2022 Cuma
Bodrum'a yeni projeler...

Açılışa Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ile birlikte Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak ve Nidapark Gayrimenkul Genel Müdürü Aykut Celep katılım sağladı. Nidapark Gayrimenkul Bodrum Ofisi açılışında konuşan Özcan Tahincioğlu; “Gayrimenkul sektöründeki hizmetlerimizi genişletiyoruz. Projelerimizde gayrimenkul alan müşterilerimizin memnuniyetini çok önemsiyoruz ve ilişkimizin uzun vadeli devam etmesini istiyoruz. Aynı zamanda sektördeki deneyimimizle alım, satım ve kiralama süreçlerindeki ihtiyaçların bilincinde olarak, bu alanda kaliteli hizmet ile fark yaratmak amacıyla Nidapark Gayrimenkul’ü kurduk. Öncelikle kendi çatımız altında Palladium Tower’da hizmet verirken, tamamlanan projelerimizde oluşan ikinci el alım satım ve kiralama ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere Nidapark Küçükyalı, Nidapark İstinye ve Nidapark Ayyıldız’da Nidapark Gayrimenkul ofisleri açıldı. Bugün, şirketimizin rotasını, değişen yaşam alışkanlıklarına ve müşteri taleplerine istinaden güney bölgelere çevirmemize paralel olarak Bodrum’daki yeni ofisimizi açıyoruz. Böylece Bodrum başta olmak üzere Güney bölgelerdeki çalışmalarımızı genişletme imkânı bulacağız. ” dedi.


BODRUM Nidapark Küçükyalı Nidapark Gayrimenkul

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