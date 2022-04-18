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Bodrum'da ralli heyecanı!

Rally Bodrum, 2022 sezonunun ilk ralli etkinliğini önceki gün 67 otomobilin katılımıyla gerçekleştirdi.

18 Nisan 2022 Pazartesi
Bodrum'da ralli heyecanı!

Türkiye'nin tek ödüllü ralli etkinliği Rally Bodrum, bu yıl ulusal takvimde, Icrypex ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk rallisi olarak, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, Bodrum Belediyesi, Boder katkılarıyla düzenlendi. Sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği Rally Bodrum, Bodrum Meydanında gerçekleşen finiş ve ödül töreni ile sona erdi. Uzun süredir otomobil sporlarına gönül vermiş olan iş insanları ve pilotlar, Erkan Güral, Kemal Gamgam'ın yanı sıra 2 kuşaktır yarışan, Ercan Kazaz ve oğlu Kerem Kazaz, Kerem Üstünkaya ve Üstün Üstünkaya'da Rally Bodrum katılımcıları arasındaydı. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk ayağı Rally Bodrum Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu- Burçin Korkmaz ekibinin liderliğiyle sonuçlandı. Aynı takımdan Cem Alakoç- Emir Şahin ekibinin ikinci sırada tamamladığı zorlu rallinin üçüncüsü ise Castrol Ford Team Turkiye'den Ali Türkkan - Burak Erdener oldu. İki çeker klasmanında BC Vision Motorsport takımından Yıldıray Demircioğlu - Mehmet Köleoğlu, historic klasmanında Parkur Racing'den Üstün Üstünkaya- Kerim Tar ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel - Çağatay Kolaylı birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Sporcu ve idareci olarak uzun yıllar Türk otomobil sporlarına hizmet veren duayen iş insanı Satvet Çiftçi'nin adının verildiği özel ödülü ise en iyi genç pilot olan Red Bull sporcusu Ali Türkkan kazandı. 67 otomobilin start aldığı ralliyi 52 otomobil tamamlayabildi.

Ferit TUĞLUK



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