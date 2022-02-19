Gökçaylı, hayatını kaybetti!

Ünlü modacı Vural Gökçaylı, 79 yaşında vefat etti. Fransız Haute-Couture’ünün altın çağında Fransa’da ilk adımlarını atan tek Türk modacı olan Göçaylı’nın vefat haberini gazeteci Atılay Kandemir duyurdu. Sosyal medyada ünlü modacı ile fotoğrafını paylaşan Kandemir, ‘Zamansız ayrılık’ başlığı altında duygularını şu sözlerle dile getirdi: Elim yazmaya varmıyor ama moda dünyamızın efsane ismi Vural Gökçaylı ağabeyimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 40 yılı aşkın derin dostluğumuzda sevgili ağabeyime yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Başta eşi, evlatları ve torunlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." diye yazdı.