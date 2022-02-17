Korona ayrılıkları...

İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan pandemi nedeniyle evliliklerini bitirme kararı aldı. Ekonomiyi etkileyen pandemi süreci, ikili ilişkileri de derinden sarstı. Pandemi dolayısıyla daha çok vakit geçiren ve süreçten yara alarak çıkan ünlü çiftler, geçtiğimiz yıl teker teker mahkemenin yolunu tuttu. Hande - Erdinç Acar, Emine Boyner-Ali Kürşat, Ali - Melis Gürsoy, Etel-Rober Baler, İzzet-Didem Antebi, Şule - Serdar Cümbüş, Ayşe-Cem Telvi ve Elif - Cihan Ayger çiftleri, pandemi döneminde evliliklerini noktaladı.