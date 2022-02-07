Koç'un centilmenliği!

2008 yılında arkadaşı Banu Yentür ile birlikte ev tekstili markası kuran ve ardından üç yıl sonra da Türk kahvesi markasını hayata geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Bebek'te bulunan mağazasını ziyaret etti. Kızı Esra Koç ile birlikte mağazanın kafesinde uzun süre sohbet edip kahve içen Caroline Hanımın, sahibi olduğu mağazada hesabı ödemesi dikkatlerden kaçmadı. Koç'un centilmen davranışı çevredekiler tarafından takdir edilirken, Caroline Hanım kızıyla birlikte aracına binerek uzaklaştı. Caroline Koç, geçtiğimiz günlerde markasına Miami'de yeni bir şube daha açacağını duyurmuş ve markası için İzmir ve Manisa'nın tarihi yerlerini gezerek araştırma yaptmıştı.

Onur AYDIN