Koç'a hüzünlü anma...

21 Ocak 2016’da vefat eden Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, vefatının altıncı yıldönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Pandemi kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı. Koç'un anma töreninde babası Rahmi Koç, halası Semahat Arsel, ağabeyleri Ali ve Ömer Koç, eşi Caroline ile kızları Esra ve Aylin Koç da hazır bulundu. Mezarı başındaki anma töreninden sonra eşi Caroline Koç, Mustafa Koç’un fotoğrafına ‘Her an aklımızda ve kalbimizdesin’ yazarak sosyal medyadan paylaştı.

Onur AYDIN