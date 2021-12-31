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2021’in şık kadınları…

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan sosyetenin şık kadınları 2021 yılında da ihtişamlarıyla göz doldurdular.

31 Aralık 2021 Cuma
2021’in şık kadınları…

Etkinlikler, organizasyonlar ve görkemli düğün törenleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Sene boyunca cemiyet hayatının modasever hanımları giyindikleri kıyafetlerle tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Büyüleyici tarzları ve ilham olan stilleriyleriyle Nevbahar Koç, Feryal Gülman, Nevbahar Koç, Yasemin Özilhan, Ümit Boyner, Ronit Hakko, Maya Portakal Bitargil, Leyla Alaton gibi birçok isim şıklıklarıyla göz dolduran isimlerden oldu. Yaz tatillerinde plaj şıklıkları, kışları faklı kombinleriyle iddiasını sürdüren sosyetik güzellerden Yasemin Özilhan, sade ve aynı zamanda eğlenceli kombinleriyle farkını ortaya koydu. Çabasız şık görüntüsüyle her zaman beğenilen Nevbahar Koç ise 2021’de sosyal alanlarda pek gözükmese de katıldığı etkinliklerde de tarzının hakkını verdi. Stiliyle özgür, rahat bir tavır sergileyen Elif Dürüst bu sene de şıklığıyla hafızalara kazınan isimlerden biri oldu. Ünlü tasarımları üzerlerinde ustalıkla taşıyan Berrin Zorlu, Aylin Tahincioğlu, Begüm Ayaydın ve Alpin Albayrak da 2021’in kombinleriyle unutulmaz isimlerinden oldular.

Moda şık stil kombin 2021

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