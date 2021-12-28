Gülman sevgilisiyle tatile çıktı!

Feryal Gülman ile 8 yıldır süren boşanma davası geçtiğimiz ay sonuçlanan Gülman Şirketler Grubu'nun patronu Kemal Gülman, ayrılık sonrası ilk kez objektiflere yansıdı. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile İstanbul Havalimanı'nda rastladığımız Kemal Gülman Avrupa'ya gittiklerini belirtirken Feryal Gülman'a ödeyeceği 60 Milyonluk tazminat sorularına ise 'Hiçbir şey söylemeyeceğim' dedi. Yılbaşı için seyahat planlayan çiftin havaalanına ayrı ayrı giriş yapmaları dikkatlerden kaçmadı. Gazetecileri karşısında görünce şoka uğrayan Cideli ise konuşmadan hızlıca yürüdü. Kemal Gülman geçtiğimiz ay sevgilisi Eda Hamınla, Fransa'nın Nice şehrine seyahat ederken Feryal Gülman ile ilk kez aynı uçakta denk gelmişti. Uçaktan indikten sonra basın mensuplarıyla sohbet eden Kemal Gülman, "Bu kadın belasını arıyor!" derken, Feryal Gülman ise, "Uçakta gördüm, şaşırdım. Boşanma sürecimiz devam ediyor." açıklamasını yapmıştı. Birlikte sık sık tatile çıkan Kemal Gülman ve Eda Cideli çifti ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'da öpüşürken görüntülenmişti.

Eren GÜREL