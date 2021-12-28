Güncel

Gülman sevgilisiyle tatile çıktı!

İş insanı Kemal Gülman sosyetik eşi Feryal Gülman ile boşandıktan sonra ilk kez avukat sevgilisi Eda Cideli ile birlikte havaalanında objektiflere yakalandı.

28 Aralık 2021 Salı
Gülman sevgilisiyle tatile çıktı!

Feryal Gülman ile 8 yıldır süren boşanma davası geçtiğimiz ay sonuçlanan Gülman Şirketler Grubu'nun patronu Kemal Gülman, ayrılık sonrası ilk kez objektiflere yansıdı. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile İstanbul Havalimanı'nda rastladığımız Kemal Gülman Avrupa'ya gittiklerini belirtirken Feryal Gülman'a ödeyeceği 60 Milyonluk tazminat sorularına ise 'Hiçbir şey söylemeyeceğim' dedi. Yılbaşı için seyahat planlayan çiftin havaalanına ayrı ayrı giriş yapmaları dikkatlerden kaçmadı. Gazetecileri karşısında görünce şoka uğrayan Cideli ise konuşmadan hızlıca yürüdü. Kemal Gülman geçtiğimiz ay sevgilisi Eda Hamınla, Fransa'nın Nice şehrine seyahat ederken Feryal Gülman ile ilk kez aynı uçakta denk gelmişti. Uçaktan indikten sonra basın mensuplarıyla sohbet eden Kemal Gülman, "Bu kadın belasını arıyor!" derken, Feryal Gülman ise, "Uçakta gördüm, şaşırdım. Boşanma sürecimiz devam ediyor." açıklamasını yapmıştı. Birlikte sık sık tatile çıkan Kemal Gülman ve Eda Cideli çifti ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'da öpüşürken görüntülenmişti.

Eren GÜREL

Kemal Gülman Feryal Gülman Eda Cideli İstanbulhavalimanı tatil

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Tek celsede boşandılar!

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi ile tek celsede boşandı.
Güncel Gülman sevgilisiyle tatile çıktı!

İş insanı Kemal Gülman sosyetik eşi Feryal Gülman ile boşandıktan sonra ilk kez avukat sevgilisi Eda Cideli ile birlikte havaalanında objektiflere yakalandı.
Davetler İş dünyası yeni yıl davetinde...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Feriye'de gerçekleştirilen özel yeni yıl davetinde bir araya geldi.
Magazin Hattı İstanbul'da renkli etkinlik!

Nazlı Erşen, İstanbul’da cemiyet hayatının katıldığı bir kahvaltı etkinliği düzenledi.

Güncel 'Şarj olduk ve döndük şehrimize'

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ile birlikte doğada tatil yaptı.
Güncel Kamerler'in yeni yıl tatili...

Atasay Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cihan Kamer ve eşi Çiğdem Kamer Londra'da tatil yapıyor.
Caddeler Boğaz havası aldılar...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Şirin Yalçın ve Didem Kurdoğlu Bebek'te Boğaz havası aldı.

Caddeler Özilhan'ın cadde turu!

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Bebek'te lüks aracıyla objektiflere yakalandı.
Caddeler Bebek'te hafta sonu...

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, hafta sonu kendilerini Bebek'e attı.
Haftanın Şıkları Derili uyum

Beyza Uyanoğlu
Davetler Sofralar ödüllendi...

Tasarımcı ve tasarımcı adaylarının sofra dekorasyonlarıyla yarıştığı, İlham Dolu Sofralar Tasarım Yarışması’nın kazananları dün gece gerçekleştirelen törenle sahiplerini buldu.
Güncel Koçibey'den yılbaşı dekorasyonu!

İç mimar Alara Koçibey evinde yaptığı yeni yıl hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.