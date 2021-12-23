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Yılbaşında kim nerede?

2022'yi tatil merkezlerinde ve evlerinde sevdikleriyle karşılamaya hazırlanan iş ve sosyete dünyasından ünlü isimler, yılbaşı planlarını yaparak şimdiden bavullarını hazırlamaya koyuldu.

23 Aralık 2021 Perşembe
Yılbaşında kim nerede?

Sosyetenin ünlü simaları yeni yıla girmemize günler kala tatil rotalarını oluşturdu. 2022'ye aileleriyle birlikte evlerinde ve gözde kayak merkezlerinde girmeyi tercih eden cemiyet hayatının ünlü isimleri 2021'i uğurlamak için evlerinde çeşitli hazırlık yaptı. Genç sosyetik Yasemin Özilhan yeni yılı evde ailesi ile birlikte karşılayacağını söyledi. İpek Toplusoy, Burcu Hanif ve Zeynep Üstünel de yeni yılda süsledikleri çam ağaçlarının yanında özel sofralarda dostlarıyla bir araya gelecek isimlerden oldu. Sanat tutkunu Elif Dürüst ise yeni seneye evinde kız kardeşi Şirin Yalçın ve eşi Neşet Yalçın eşliğinde dostlarıyla beraber girecek. Her yıl müdavimi oldukları Uludağ'daki otellerde yeni yıla 'merhaba' diyen kış tatilcileri, bu sene de geleneği bozmadı. Yeni yılı Uludağ'daki otellerinde karşılama planı yapan Ender ve Gülşah Alkoçlar çiftine yeni anne olan kızları Aslışah Alkoçlar Demirağ'da eşi Kaan Demirağ ile birlikte eşlik edecek. Gamze Keçeli ve eşi Nedim Keçeli'de ailece dağda eğlenceli bir yeni yıl geçirecek.


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