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'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülleri” sahiplerini buldu.

10 Aralık 2021 Cuma
'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nü milli okçumuz Mete Gazoz ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız kazandı. Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç'un idealleri ışığında hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü beşinci kez sahibini buldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda göstermiş olduğu başarılı performansıyla ülkemize okçuluk alanında ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz ile Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı 5’inci sırada tamamlayan, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşan ve senelerdir süregelen başarılarıyla gurur kaynağımız olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız "2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne layık görüldü. Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen ve kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü kazananlar, 550 bin TL’lik para ödülünün de ortak sahibi oldular. Pandemi şartları nedeniyle bu yıl da dijital ortamda gerçekleştirilen törende merhum iş insanı Mustafa V. Koç'un eşi Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, ödülü sporculara takdim etti.

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