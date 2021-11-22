Cankurtaran'a hüzünlü veda...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ÇABA Derneği Onursal Başkanı Özlem Cankurtaran'ın eşi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Emin Cankurtaran'ın oğlu ve Prof. Dr. Özlem Cankurtaran'ın eşi Cüneyt Cankurtaran hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine Cankurtaran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt da katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Cüneyt Cankurtaran’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.