Eczacıbaşı'na 'Yılın Dijital Dönüşüm Lideri' ödülü

Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm zirvesi olan IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Eczacıbaşı Topluluğu ve kuruluşları dört ödüle layık görüldü. Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun “Yılın Dijital Dönüşüm Lideri” seçilirken, Eczacıbaşı Holding Dijital Mentor uygulaması da “İşin Geleceği” kategorisinde birinciliği elde etti. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri de VitrAmax projesi ile “Dijital Altyapının Geleceği” kategorisinde, VitrA Dijital Dönüşüm projesi ile de “İşletmenin Geleceği” kategorisinde iki ayrı üçüncülük ödülünün sahibi oldu. International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından bu yıl "Dijital Ekonominin Yükselişi ve CEO'ların Yeni Gündemi" teması ile düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 150’den fazla proje yarıştı.

Esra Eczacıbaşı Coşkun “Yılın Dijital Dönüşüm Lideri”

Topluluk bünyesinde hayata geçirilen dijital dönüşüm projeleri, pandemi döneminde tüketicilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen uygulamalar, kültür ve yetkinlik gelişimi için düzenlenen dijital eğitim müfredatları, farkındalık etkinlikleri, teşvik mekanizmaları ve yeni iş modelleri yatırımları ile hızlanan dijital dönüşüm yolculuğu sonucunda Esra Eczacıbaşı Coşkun bu ödüle layık görüldü. Ödülden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esra Eczacıbaşı Coşkun, Eczacıbaşı Topluluğu’nda dijital dönüşüm ve iş stratejisini ayrı ayrı ele almadıklarını, dijital dönüşümü bir proje olarak değil iş stratejisinin odak noktası olarak gördüklerini vurguladı. Dijital çağ için dönüşümün, içinde bulunulan iş alanlarının geleceğini hayal etmeyi ve stratejinin her yönü hakkında farklı düşünmeyi gerektirdiğine dikkat çeken Coşkun, “Dijital dönüşüm vizyonumuz, dijital teknolojileri ve veriyi tüm iş süreçlerimizde içselleştirerek içinde bulunduğumuz iş alanlarının geleceğini şekillendirmek. Bunu yaparken müşterilerimize değer katmayı ve verimlilik artışı sağlamayı amaçlıyoruz. Yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz, kendimizi yolun başında görüyoruz" dedi.

Ferit TUĞLUK