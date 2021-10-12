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Antebi çifti boşandı!

İş insanı İzzet Antebi 2009 yılında hayatını birleştirdiği Didem Antebi ile ayrıldı.

12 Ekim 2021 Salı
Antebi çifti boşandı!

İşadamı İzzet Antebi ve Didem Antebi ile karşışıklı anlaşmayla evliliklerini bitirdi. 2009’da yılında görkemli bir düğün töreniyle evlenen İzzet Antebi ve Didem Antebi çifti 15 gün önce mahkemeye başvurarak sessiz sedasız ayrıldı. Ortak vekalete imza atan çiftinin çocukları Mila ve Moris Mert'in hafta sonları babalarında kalmalarına karar verildi. İzzet Antebi’nin Emirgan’daki evlerinde kaldığı bildirilirken, Didem Antebi'nin ise İstinye’de 1.5 milyon dolarlık lüks siteye taşındığı iddia edildi. 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Didem Antebi'nin sosyal medya hesabından soyadını değiştirerek kızlık soyadı olan Sarı'yı kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

İzzet Antebi Didem Antebi Ayrılık

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