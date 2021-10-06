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Sosyete 'Zamansız Sofralar'da buluştu...

“Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar” sergisine katılan cemiyet hayatının ünlü isimleri bereket temasıyla hazırlanan sofraları yakından inceledi.

06 Ekim 2021 Çarşamba
Sosyete 'Zamansız Sofralar'da buluştu...

Çiğdem Simavi’nin danışmanlığında ve etkinlik komite başkanlığındaki Reflections İstanbul Zamansız Sofralar sergisi bereket temasıyla hazırlanan sofralarıyla dikkat çekti. Reflections İstanbul Zamansız Sofralar sergisinin tüm ekipleri, etkileyici bir etkinliğe imza atarak ikinci gününde de misafirlerini ağırladı. Sergisinin etkinlik komitesi üyelerinin yanı sıra cemiyet hayatından Nevbahar Koç, İnan Kıraç, Semahat Arsel, Alpin Albayrak, Pelin Akın Özalp gibi birçok isim katıldı. Özel sergi misafirlerine kolektif yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknolojinin bir arada olduğu, çok yönlü ve hayal gücü sınırlarını zorlayan bir deneyim sundu.

Onur AYDIN

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