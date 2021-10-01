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Kosif'ten samba dansı!

Evelize Kosif, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli dans videosuyla beğeni topladı

01 Ekim 2021 Cuma
Kosif'ten samba dansı!

İş insanı Hakan Kosif'in Brezilyalı eşi Evelize Kosif, çocuklarından fırsat buldukça sosyal medyada zaman geçiriyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla dikkatleri üzerine çeken Kosif, samba yaparak takipçilerini şaşırttı. Bir arkadaşının mağazasında samba kostümü giyinen Evelize hanım, video çekerek eğlenceli dakikalar geçirdi. Birkaç samba figürü gösteren Kosif paylaşımına, 'Evet sambanın nasıl yapılacağını biliyoruz' notunu düştü. Üç çocuğu olan Evelize Hanım, boş zamanlarında onları eğlendirmek için dans videoları çekiyor.

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