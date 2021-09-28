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Koç'tan kızlarıyla yeni paylaşım!

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Esra ve Aylin Koç ile çekildiği yeni fotoğraf karesini paylaştı.

28 Eylül 2021 Salı
Koç'tan kızlarıyla yeni paylaşım!

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, büyük kızı Esra ve küçük kızı Aylin Koç ile çekildiği fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Zaman zaman kızlarının çocukluğunda çekilmiş özel karelerini kendi ınstagram hesabından paylaşan Caroline Hanım, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Kızlarıyla birlikte yazı yurtdışında geçiren Koç'un, yeni paylaşımıyla da henüz Türkiye'ye dönmediği dikkatlerden kaçmadı. Büyük kızı Esra Koç ile geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalandığı duyulan ve hastalığı hafif geçiren Caroline Koç, kendini ve kızını New York'taki evlerinde karantinaya almıştı.

carolınekoç esrakoç aylinkoç Instagram

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