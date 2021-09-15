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Annesinin izinde...

Merhum iş insanı Suna Kıraç'ın kızı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç annesinin izinden giderek kız çocuklarının eğitimi için düğmeye bastı.

15 Eylül 2021 Çarşamba
Annesinin izinde...

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan merhum annesi Suna Kıraç'ın izinden gidiyor. Türkiye'nin sanayi, eğitim, kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sunan Suna Kıraç'ın ölüm yıl dönümünde kızı İpek Kıraç 'Suna'nın Kızları' adını taşıyan bir eğitim seferberliği başlattı. Annesini ismini projelerle yaşatan İpek Kıraç, 'Annemin bir sözü vardır. Planlarımızı önümüzdeki yoğun sise göre değil, ilerdeki parlak ufuklara göre yapıyoruz. Suna'nın Kızları'yla bu noktadayız' dedi. Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından yürütülecek projede Türkiye'de eğitime erişemeyen, erişen ama tamamlayamayan ve nitelikli eğitim alamayan kız çocuklarına ulaşacak.

İpek Kıraç sunakıraç Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koç Holding

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